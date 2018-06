Ranieri scrive agli Uffici Scolastici per la sicurezza

Ranieri invia una missiva all’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale dell’Aquila.

Una missiva inviata dal Consigliere regionale Gianluca Ranieri all’Ufficio Regionale scolastico per l’Abruzzo e all’Ufficio scolastico di ambito territoriale provincia de L’Aquila, per chiedere agli uffici competenti di disporre gli atti necessari a garantire la sicurezza, rispettando i parametri fissati dalla legge, in caso di emergenza sismica degli alunni che frequentano gli edifici scolastici e per conoscere la gestione delle procedure che presiedono alla formazione di tutte le classi dei diversi gradi di istruzione (quindi non soltanto le prime di nuova formazione), in considerazione delle caratteristiche strutturali specifiche di ogni edificio scolastico che accoglierà le classi formate sulla base di questi criteri di mera natura previsionale.

Allo stato dei fatti in altro modo non è possibile operare, pertanto il M5S chiede che almeno questo misure preventive vengano applicate, garantendo al massimo la sicurezza negli edifici scolastici.

«Attendiamo risposta dagli organi preposti il più presto possibile – commenta Ranieri – in caso venisse riscontrata inadeguatezza delle procedure e delle operazioni di sicurezza dovremmo rivolgerci ad organi superiori per il controllo. La salute dei nostri studenti è argomento di assoluta priorità.»