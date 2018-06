Palazzo dell’Emiciclo pronto per l’inaugurazione

Palazzo dell’Emiciclo torna a disposizione dell’Assemblea legislativa e degli abruzzesi. Venerdì 22 giugno l’inaugurazione.

La sede del Consiglio regionale, gravemente danneggiata dal sisma del 2009, verrà riconsegnata alla città dell’Aquila venerdì 22 giugno alle ore 16.00. «Si tratta della prima riconsegna di un Palazzo monumentale con finalità di edificio pubblico che avviene dal sisma aquilano – afferma il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio – I lavori inoltre si caratterizzano per l’importante lavoro di restauro conservativo e per le innovative soluzioni antisismiche che lo rendono tra i primi in Italia e Europa ad essere dotato di un moderno sistema di isolamento sismico alla sua base. Finalmente un Palazzo simbolo dell’Aquila torna nella disponibilità della città con nuovi spazi sociali e culturali che i cittadini possono condividere con l’Assemblea legislativa».

Inaugurazione del Palazzo dell’Emiciclo, il programma.

La giornata di venerdì 22 giugno prevede incontri istituzionali e di manifestazioni. Venerdì mattina, all’Emiciclo, alle ore 8.30 si riunisce il Gruppo di lavoro Calre sulle “Calamità Naturali” coordinato dal Presidente Giuseppe Di Pangrazio. Alle ore 9.30, sempre all’Emiciclo, si riunisce l’Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative. Alle ore 11, si terrà un importante convegno di livello internazionale sullo studio delle “Calamità Naturali”. Il programma del convegno prevede i saluti istituzionali e l’intervento del divulgatore scientifico e geologo Mario Tozzi. A seguire gli interventi del Presidente Giuseppe Di Pangrazio (Coordinatore del Gruppo di Lavoro Calre “Calamità Naturali”), di Angelo Borelli (Capo Dipartimento Protezione civile), di Mario Mazzocca (Sottosegretario della Giunta regionale dell’Abruzzo con delega alla protezione civile), di Giorgio Perini (Rappresentante permanente d’Italia presso UE), di Alessandra Faggian (Professore Ordinario di Economia, Direttrice dell’Area di Scienze Sociali e Prorettrice con delega alla Ricerca presso il Gran Sasso Science Institute), di Giovanni Pitari (Università degli Studi di L’Aquila – Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche), di Gianluca Valensise (Dirigente di ricerca Dipartimento Terremoti -Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), di Marcello Buccolini (Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia Università degli Studi di Chieti-Pescara), di Pietro Gargiulo (Università degli Studi di Teramo, Facoltà Scienza Politiche). Alle ore 16.00 è in programma la cerimonia di inaugurazione di Palazzo dell’Emiciclo con il taglio del nastro, l’inno d’Italia cantato dal tenore Mariani Aleandro e il “Recital” di Simone Cristicchi (Attore, cantautore , scrittore e Direttore Teatro Stabile d’Abruzzo). La giornata prosegue con i saluti istituzionali nella nuova sala “Ipogea” e dalle ore 17.30 sarà possibile ai presenti visitare il Palazzo.