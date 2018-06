Una bella giornata rovinata da qualche maleducato: la festa delle scuole lascia sul prato di Collemaggio rifiuti e sporcizia. Interviene l’Asm.

Diverse le segnalazioni giunte alla fine della festa di stamattina che ha coinvolto diverse scolaresche che festeggiavano tra risate e gavettoni la fine dell’anno scolastico. Quando i ragazzi sono andati via, però, il desolante scenario di un prato pieno di rifiuti e bottiglie di plastica.

«Asm – scrive l’ente su Facebook – si è attivata immediatamente dopo che i ragazzi delle varie scuole sono andati via. È il nostro lavoro». Quindi il rammarico: «Ci dispiace constatare che ci sono alcuni giovani che non mostrano educazione e rispetto per l’ambiente».