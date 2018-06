Guardie mediche, pronta la proposta di legge

Indennità delle Guardie mediche, pronta la legge per chiudere le polemiche. Paolucci, Febbo e Sospiri: «Confidiamo di poterla approvare in aula già martedì 12 giugno».

«Come convenuto ieri durante i lavori della Commissione di Vigilanza, questa mattina stessa abbiamo presentato il progetto di legge finalizzato a porre fine contenzioso nato dall’intervento della Corte dei Conti sulle indennità percepite dai medici di guardia durante gli anni scorsi». É quanto comunicano in una nota congiunta i consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri e l’Assessore regionale Silvio Paolucci.

La legge sull’indennità delle Guardie mediche.

«Lo spirito della legge con cui riusciremo a porre fine all’ annosa querelle – prosegue la nota congiunta – è quello di confermare l’indennità integrativa ai medici di guardia, riconosciuta per l’ attività svolta in quanto correlata allo svolgimento della attività di Continuità Assistenziale a garanzia del miglioramento dei servizi ai cittadini e dell’integrazione tra professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della Medicina Convenzionata. L’indennità in oggetto si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività, essendo prioritariamente orientate a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina Generale ed a garantire migliori standard qualitativi delle prestazioni sanitarie. Abbiamo coinvolto il Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio affinché si velocizzi l’iter per l’approvazione di questa legge dichiarata urgente e auspichiamo che si possa arrivare alla sua approvazione già nella prossima seduta del Consiglio Regionale, prevista per martedì 12 giugno».