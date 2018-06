Nuoto, l’aquilano Olivieri campione italiano

Campionati Italiani di nuoto per salvamento, Olivieri medaglia d’oro.

Riccardo Olivieri, portacolori della 99 Sport L’Aquila, ha conquistato la medaglia d’oro laureandosi Campione Italiano nella gara 400 m nel frangente ai Campionati Italiani di categoria che si sono svolti dal 28 maggio al 2 giugno a Riccione e a Misano Adriatico. Il forte atleta aquilano, 18 anni da poco compiuti regala alla città dell’Aquila la prima medaglia d’oro individuale nella storia del Nuoto per salvamento e stabilisce un grandissimo record per la nostra città; 4 medaglie nazionali nella stessa manifestazione.

Olivieri campione italiano, Ferrauto: «Gara perfetta».

«La gara in mare del 400 con il frangente e’ stata perfetta – commenta il direttore tecnico della 99Sport L’Aquila Davide Ferrauto – Riccardo ha condotto fin dalle prime bracciate ed è riuscito a difendersi sul finale dall’attacco dei più forti atleti della penisola». Le emozioni non sono mancate nelle gare in piscina dove il bottino di risultati è stato davvero impressionante; argento nei 100 m percorso misto dopo aver vinto la finale giovani con un grandissimo crono, bronzo nel 50 m trasporto manichino, quarto posto nei 200 m ostacoli. «É un emozione fortissima – dice subito dopo la gara Riccardo – sono contentissimo orgoglioso di aver portato la mia città sul gradino più alto del podio nella gara più importante per noi nuotatori , ho provato una grandissima gioia».

«É stata una stagione davvero esaltante – aggiunge ancora Ferrauto – Riccardo e l’intera squadra hanno raggiunto un livello davvero importante frutto della qualità del progetto formativo della 99Sport. Progetto che vede al centro dell’attenzione la crescita dei giovani atleti, curando in ogni minimo dettaglio gli aspetti tecnico – coordinativi e biomeccanici. Ed il bottino di medaglie nazionali per la nostra associazione continua a salire , 24 medaglie in soli 10 anni di vita perseguendo tenacemente progettualità educative nobili con rinnovato entusiasmo».