Incendio alla GSA, 6 mezzi distrutti dalle fiamme

É scattato questa notte alle 4,30 l’incendio alla Gran Sasso Acqua che ha distrutto 6 mezzi e danneggiato parte della struttura.

Dovrebbe essere un corto circuito la causa del violento incendio che questa notte alle 4,30 è divampato nei locali della Gran Sasso Acqua. Le fiamme, divampate da un mezzo attrezzato, si sono diffuse fino a raggiungere altri 5 mezzi vicini. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito danni maggiori, vista la presenza di un’altra trentina di mezzi.

Incendio alla GSA, danni anche alla struttura.

«Abbiamo riscontrato danni non gravi anche alla struttura – spiega ai microfoni del Capoluogo.it il presidente della GSA Fabrizio Ajraldi – visto che il caldo ha creato una sovraesposizione dei pilastri di cemento armato, quindi dovremo intervenire per i ferri scoperchiati. Per quanto riguarda i danni credo che siamo sui 100mila euro, ma naturalmente saranno i tecnici ad effettuare i rilievi e una valutazione precisa».