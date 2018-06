Il Liceo Musicale nei Cortili Aquilani

Il Liceo Musicale e Coreutico si esibisce presso il cortile del Palazzo Lucentini-Bonanni sec.XVI, uno degli edifici più preziosi nel cuore della città.

Il concerto, oltre alla promozione delle attività dell’istituto, si pone l’obiettivo di incoraggiare l’attaccamento al territorio soprattutto da parte di una generazione che per questioni anagrafiche non ha avuto l’opportunità di vivere la città. La frequentazione di luoghi recuperati nella loro bellezza, grazie ad un lungo restauro dopo il sisma del 2009, è inoltre un’occasione per tutti di condividere le scoperte e le emozioni del patrimonio culturale della città e di mantenere viva la sensibilità dell’opinione pubblica nel volersi riappropriare di uno dei centri storici più belli d’Italia.

Si esibiranno le classi di Musica d’insieme vocale e Musica per archi dirette rispettivamente dal M° Rita Alloggia e dal M° Sara Tortoreto. Verranno eseguite musiche di: Attaignant, Banchieri, Kodály, Fauré, Purcell, Holst, Mascagni, Lehar, Gardel e Brahms.

L’evento si terrà mercoledì 6 giugno alle ore 18:30, l’organizzazione è stata a cura del M° Caterina Imbrogno.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.