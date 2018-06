Gran Sasso, tornano i Weekend di Stelle

Weekend di Stelle in Abruzzo sul Gran Sasso: un’estate di emozioni tra sapori locali e cielo stellato sotto “I Cieli Più Belli D’Italia”

Il cielo stellato dell’Abruzzo protagonista dell’estate 2018 con i Weekend di Stelle: da Giugno ad Ottobre presso l’Agriturismo Lo Scoiattolo weekend di relax e divertimento tra sapori locali e osservazione astronomica con il telescopio di stelle, Giove, Saturno, Eclissi e Sole fino alle piogge di meteore nel suggestivo scenario del Gran Sasso.

L’Abruzzo si veste di stelle con la rassegna “Weekend di Stelle in Abruzzo sul Gran Sasso” che avrà luogo da Giugno ad Ottobre 2018 presso l’Agriturismo Lo Scoiattolo a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, struttura certificata da Astronomitaly tra “I Cieli Più Belli d’Italia”.

Ben cinque gli appuntamenti ideati da Astronomitaly in collaborazione con l’Agriturismo Lo Scoiattolo, dedicati a tutti coloro che desiderano vivere la natura dell’Abruzzo dalla terra al cielo.

L’esperienza prevede cena con specialità locali, osservazione notturna del cielo stellato, pernottamento con colazione e osservazione diurna del Sole nel suggestivo scenario del Gran Sasso.

La serata avrà inizio con la degustazione enogastronomica a base di prodotti tipici, a seguire gli esperti di Astronomitaly condurranno gli ospiti in un viaggio nello Spazio, facendo ammirare con il telescopio gli oggetti celesti più belli tra stelle, nebulose, ammassi stellari e pianeti.

La serata si concluderà con il pernottamento presso l’Agriturismo dove, la mattina seguente, dopo una ricca colazione i partecipanti saranno invitati ad osservare il Sole con il telescopio e a scoprirne le affascinanti curiosità.

I Weekend di Stelle in Abruzzo sul Gran Sasso si svolgeranno nelle seguenti date:

– Sabato 16 Giugno – Occhi su Giove e Saturno

– Venerdì 27 Luglio – Speciale Eclissi totale di Luna

– Sabato 11 Agosto – San Lorenzo e la Notte delle Stelle

– Sabato 8 Settembre – Calici sotto le Stelle

– Sabato 6 Ottobre – Settimana Mondiale dello Spazio

Perché si tratta di una rassegna di eventi da non perdere?

Perché sarà possibile osservare alcuni dei migliori fenomeni astronomici del 2018, come l’Eclissi Totale di Luna, e gli oggetti celesti più belli come Giove, Saturno e le “stelle cadenti” estive.

PER INFO E PRENOTAZIONI: https://astrotourism.com/viaggi/weekend-stelle-abruzzo-sul-gran-sasso/