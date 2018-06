Giornata caratterizzata dall’instabilità con possibilità di temporali, localmente intensi.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità, favorite dalla presenza di un nucleo di aria fresca presente al momento in quota sul Golfo Ligure, in spostamento nelle prossime ore verso le regioni centrali. L’avvicinamento di questo nucleo di aria fresca sulle regioni centrali favorirà un ulteriore aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione, dove sono attese nuove formazioni temporalesche a partire dalla tarda mattinata e, soprattutto, nel corso del pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale e, localmente, lungo la fascia costiera; in mattinata i temporali interesseranno il Mare Adriatico centro-settentrionale e non si escludono addensamenti intensi lungo le aree costiere di Marche e Abruzzo con possibilità di rovesci, in temporanea attenuazione dalla tarda mattinata. Nella giornata di mercoledì assisteremo ad una temporanea attenuazione dell’instabilità, tuttavia la nostra Penisola continuerà ad essere interessata da annuvolamenti provenienti dal Mediterraneo occidentale, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, anche se sulle zone montuose saranno possibili addensamenti consistenti durante le ore pomeridiane; nella giornata di mercoledì, inoltre, è previsto un ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità. Da giovedì tornerà l’instabilità pomeridiana e si intensificherà ulteriormente tra venerdì e sabato: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, mentre annuvolamenti saranno presenti lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, con possibilità di rovesci, localmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari ed alto collinari. Possibili schiarite nel corso della mattinata lungo la fascia costiera, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità sulle zone collinari, interne e montuose con possibilità di temporali a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. Temporali localmente di forte intensità che, dal settore occidentale tenderanno nuovamente ad estendersi verso il settore orientale nel pomeriggio ed in serata, interessando localmente anche le aree costiere; una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista a partire dalla tarda serata-nottata e nelle prime ore della giornata di mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un graduale aumento a partire dalla giornata di mercoledì.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi sull’Adriatico centrale; occidentali altrove. Possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)