Morto nel parcheggio, oggi gli accertamenti

Attesi per oggi gli accertamenti cadaverici sulla salma dell’uomo morto ieri nel parcheggio di un supermercato.

Come anticipato ieri dal Capoluogo, l’uomo, di 59 anni, M.C., è morto in seguito a un malore in auto.

L’accaduto si è verificato nel parcheggio fuori al supermercato Carrefour in località Acquasanta.

L’uomo ha avuto un malore dentro la sua Fiat Panda e si è accasciato: subito è stata data l’allerta e sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno forzato lo sportello per estrarre l’uomo.

Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione dei sanitari e l’immediato trasporto al Pronto soccorso: il 59enne sarebbe deceduto sull’ambulanza.

La salma è stata trasferita in obitorio dove se ne attendono per la giornata odierna gli accertamenti cadaverici.