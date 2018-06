Zona Meridiana, il quadrilatero dell’impunità

“L’Aquila Futura: Ripristiniamo la Legalità! Su Via XXV Aprile, Viale Corrado IV, Via G. Di Vincenzo e Via Rocco Carabba sono numerosi gli episodi di molestie e atteggiamenti violenti”

“È ormai un continuo arrivare di segnalazioni riguardanti molestie e atteggiamenti a volte anche violenti da parte di persone di nazionalità straniera che praticano accattonaggio davanti gli ingressi dei supermercati e nei parcheggi degli stessi, e cha vagano senza controllo per il “quadrilatero dell’impunità”, Via XXV Aprile, Viale Corrado IV, Via G. Di Vincenzo e Via Rocco Carabba.

Una delle ultime segnalazioni è di qualche giorno fa, fatta da una donna che uscendo dalla galleria commerciale Meridiana per andare a riprendere la sua auto è stata insistentemente attaccata verbalmente da un uomo che chiedeva soldi e le impediva di entrare nella sua auto” – così Luca Rocci, consigliere comunale L’Aquila Futura, Roberto Santangelo, consigliere comunale L’Aquila Futura.

“Tutto questo non è più tollerabile. Il 29 dicembre scorso è stato approvato in consiglio comunale un ordine del giorno che andava proprio contro questi atteggiamenti, andando a modificare e rendere più restringente la norma che tratta di sicurezza e decoro urbano, secondo la legge Minniti.

Chiediamo quindi al nostro Sindaco e all’assessore con delega alla Sicurezza Urbana di dar seguito a quello che è stato l’ordine del giorno sull’accattonaggio, chiediamo anche al dirigente della Polizia Municipale di attenzionare questa zona della nostra città intensificando l’azione sul territorio degli agenti della polizia municipale stessa prima che succeda l’irreparabile.

Dobbiamo farlo per i nostri cittadini e per quelle persone straniere oneste e volenterose che vengono nel nostro paese per imparare, lavorare ed integrarsi nel contesto sociale”.