Corpi nuvolosi provenienti dalle Baleari favoriranno un nuovo aumento dell’instabilità.

Rispetto ai giorni scorsi la situazione meteorologica sulla nostra penisola è cambiata, il promontorio di alta pressione che ha favorito condizioni di tempo stabile anche sulla nostra regione è in ulteriore attenuazione a favore dell’arrivo di masse d’aria umida ed instabile provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, favoriranno un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione. Peggioramento che si tradurrà con un ulteriore aumento della nuvolosità, possibili rovesci in mattinata, ad iniziare dal settore occidentale, con ampie schiarite dalla tarda mattinata, mentre nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, tenderanno ad estendersi verso il settore orientale e, localmente, lungo la fascia costiera, specie nel tardo pomeriggio e in serata. In nottata e nelle prime ore della giornata di sabato l’instabilità continuerà ad interessare la nostra regione con possibilità di temporali al mattino lungo la fascia costiera e collinare, mentre nel pomeriggio formazioni temporalesche interesseranno le zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale e, localmente, lungo la fascia costiera. Nella giornata di mercoledì assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature anche se, alla base dei dati attuali, da giovedì l’instabilità tornerà ad intensificarsi a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti localmente consistenti associati a rovesci sul settore orientale, specie al primo mattino, mentre nel corso della mattinata assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità sul settore orientale e ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Marsica e nell’Aquilano con nuvolosità in aumento associata a rovesci, in estensione verso le zone montuose e, localmente sul settore orientale. Temporanea attenuazione della nuvolosità tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ma la tendenza è verso un nuovo peggioramento a causa dello sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore orientale e, localmente, verso le aree costiere. In tarda serata assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità, tuttavia permarranno condizioni di instabilità che potranno manifestarsi nelle prime ore della mattinata di martedì, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre dal pomeriggio torneranno a svilupparsi temporali sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale.

Temperature: Generalmente stazionarie ma al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera con occasionali rinforzi in mattinata, occidentali altrove. Possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)