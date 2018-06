INTESA COMUNE-CSV

L’Aquila, Volontariato punto di forza

Sottoscritto questa mattina l’accordo operativo tra il Comune dell’Aquila e il Centro servizi per il volontariato della provincia dell’Aquila per il coordinamento delle attività necessarie per l’adesione a progetti finanziati con il fondo sociale europeo per il periodo 2017-2019.