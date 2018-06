La prima cucina arrivava un anno fa nei locali di Corti Edil Fer Srl. Stile classico, minimale oppure moderno c’è ampia scelta nello show room sulla SS80.

IlCapoluogo.it vi porta nello show room che ti fa sentire subito a casa per conoscere da vicino un settore importante. Corti Srl – Edil Fer Srl da oltre cinquant’anni sul mercato con proposte d’arredo di qualità “fa spazio” al cuore della casa: dopo l’inaugurazione nei locali sulla SS80 decise che questo prodotto non poteva di certo mancare.

“L’obiettivo prefissato era quello di creare uno spazio che potesse offrire tutto il necessario per dare forma alla casa dei desideri”- così la proprietaria Simonetta Corti. “I clienti hanno risposto benissimo, i risultati sono stati più che positivi”.

Anche in questo caso tutto ruota attorno ad un concetto di “qualità” che si è evoluto negli anni, grazie ad una costante attenzione del negozio alle esigenze dei clienti che ha portato a raffinare la proposta.

Cucine: Prodotti italiani, rifiniti, di qualità con ottimo rapporto qualità-prezzo

“Alcuni dipendenti si sono specializzati nel settore e abbiamo anche un bravissimo montatore” – specifica Corti. Il servizio è completo e accompagna il cliente in tutte le fasi: dalla ricerca del prodotto giusto e all’avanguardia in una società in continua evoluzione, all’assistenza garantita da un personale qualificato sempre al servizio del cliente. Questo è sicuramente un punto di forza di Corti Srl – Edil Fer Srl: a qualche settimana dal montaggio il nostro personale torna a verificare che tutto funzioni correttamente.

(francescamarchi)

(publiredazionale a pagamento)