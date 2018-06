Auto a fuoco in viale Corrado IV

Intervento dei vigili del fuoco in viale Corrado IV per un’auto a fuoco. Un probabile guasto tecnico alla base dell’episodio.

È scattato intorno alle 23,30 della scorsa notte l’intervento dei vigili del fuoco dell’Aquila, per l’allarme incendio che ha interessato una Ford Focus in transito su Viale Corrado IV. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che l’auto fosse distrutta, anche se la stessa è rimasta danneggiata dalla parte del motore, da cui problabilmente si è sviluppato un guasto tecnico che ha scatenato l’incendio. Nessun problema per il conducente.

La segnalazione è giunta in redazione grazie a #dilloalcapoluogo, la rubrica in cui potete segnalare episodi di cronaca o raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.