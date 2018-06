ANCE, De Leonibus nuovo presidente regionale

Eletto il nuovo Presidente regionale Giovani ANCE Abruzzo.

I giovani imprenditori edili dell’ANCE Abruzzo hanno proceduto al rinnovo delle cariche sociali eleggendo alla presidenza regionale Andrea De Leonibus (PROREC srl di Città Sant’Angelo), Presidente dei Giovani Imprenditori Edili di Pescara.

Andrea De Leonibus, laureato in ingegneria delle costruzioni nella Facoltà di Architettura di Pescara, subentra all’ing. Pierluigi Frezza che nel passato triennio ha realizzato un qualificato programma di lavoro che ha visto i giovani abruzzesi proporre, tra l’altro, un approfondimento dei temi più attuali relativi al mondo dell’edilizia e, più in generale, delle costruzioni con particolare riferimento agli aspetti connessi alla rigenerazione urbana, anche nel contesto del post sisma, al consumo di suolo, agli interventi in partenariato pubblico- privato, al potenziamento e ammodernamento delle reti primarie e secondarie ed all’utilizzo delle nuove tecnologie come leva di sviluppo del settore.

Del Comitato di Presidenza Giovani regionale fanno parte: Giordano Lino Equizi Presidente ANCE Giovani L’Aquila, Paolo De Cesare Presidente ANCE Giovani Chieti, Florio Loris Presidente ANCE Giovani Teramo.

L’intento del neo Presidente De Leonibus è quello di proseguire l’attività di promozione dei nuovi processi produttivi e delle nuove tecnologie ponderandola con le esigenze di vivibilità e di compatibilità ambientali, materie che, ormai, rappresentano priorità nel comparto dell’edilizia.

Il nuovo Comitato Regionale si propone di incrementare il lavoro di analisi e di studio dello sviluppo del settore da mettere a servizio dell’intero sistema associativo.