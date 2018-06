All’Hotel Castello un defibrillatore per la città

L’Hotel Castello dell’Aquila primo hotel cittadino cardioprotetto.

Nell’ottica di migliorare i servizi offerti ai propri clienti, un defibrillatore rappresenta un prezioso strumento di sicurezza e di tranquillità, ragione per la quale l’Hotel Castello ha accettato con grande entusiasmo l’iniziativa di Alessandro Maccarone, presidente dell’Associazione Azimuth, di installare preso la propria struttura il primo defibrillatore donato alla città dell’Aquila. L’inaugurazione del defibrillatore è avvenuta domenica 3 giugno. La scelta di posizionarlo all’esterno, in una zona di grande transito e di fronte al Parco del Castello, palestra naturale per tanti, sportivi e non, lo rende accessibile a tutti i cittadini e in qualsiasi momento.

Importante il ruolo del cardiologo Dott. Carmine Maccarone che ha sensibilizzato sul tema della prevenzione cardiaca.