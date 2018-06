Addio a Mario Corridore

Lutto all’Aquila per la scomparsa di Mario Corridore, storico ristoratore aquilano.

Celebre per la sua carbonara e per i modi cordiali e vivaci, è venuto a mancare Mario Corridore, 81 anni, una delle istituzioni della ristorazione aquilana. I funerali si terranno a Pianola domani alle 15,30.

Il vicesindaco Guido Liris ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa: «Addio Mario Corridore, con te va via un pezzo di storia e di cuore della nostra città! La tua simpatia e la tua umanità non potranno essere dimenticate, così come la pazienza con la quale hai sopportato le nostre “bravate” giovanili. È giusto che tu sappia che la tua carbonara era e rimane imbattibile!”.

La redazione del Capoluogo.it si unisce al lutto di parenti, amici e di tutta la comunità.