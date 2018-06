Fare Centro Linea B, ecco le graduatorie

Pubblicate le graduatorie di Fare Centro per quanto riguarda la Linea B. Le attività finanziate e quelle escluse.

Con Determinazione direttoriale n. DPA/167 del 28/05/2018 recante “Sisma 2009 Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico. Decreto-legge n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. Delibera C.I.P.E. n. 49 del 10 agosto 2016″ sono state approvate le Graduatorie per la Linea di Intervento B, ai sensi dell’ art. 20 c. 2 del Bando “Fare Centro – il rientro delle attività produttive nei centri storici” approvato in bozza con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. speciale n. 50 del 26 aprile 2017.

Fare Centro, Linea B. Ecco le attività finanziabili.

Per quanto riguarda le imprese presenti nell’allegato delle attività finanziabili, la lista è la seguente:

SAPORI SRL – POPOLI – € 64.898,61

TERRA SRL UL 1 – L’AQUILA – € 21.447,41

TERRA SRL UL 2 – € 28.970,04

SILVER 3D SRLS – L’AQUILA – € 38.912,44

FAST CARE SRLS – L’AQUILA – € 20.392,88

CAMBIO VITA SRL – L’AQUILA – € 72.080,97

SPACE GYM SNC – POPOLI – € 96.442,86

3DFDESIGN DI DI FELICE SAS – POPOLI – € 25.159,62

TERRA SRL UL 3 – L’AQUILA – € 21.633,41

LO STRACCALE SRLS – L’AQUILA – € 25.232,17

AGRICAMPEGGIO CAPESTRANO SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. – CAPESTRANO – € 200.000,00

DIF.C. SRL- POPOLI – € 70.867,72

GRAPHIC FORM SRL – L’AQUILA – € 11.501,74

LU.MA. DI CARROZZA ALESSIA & C. S.A.S. – OVINDOLI – € 25.415,64

360 GRADI S.R.L. – L’AQUILA – € 117.092,02

SELENE SRLS – POPOLI – € 46.420,00

FAP SRL – L’AQUILA – € 18.348,25

QUATTRO QUARTI SRL – L’AQUILA – € 52.540,99

CIOCCA SRLS – L’AQUILA – € 39.904,11

ESSOQUISSI DI D. MANCINI SAS – L’AQUILA – € 61.668,83

IEMOTION HAIR DI VERONICA FACCHINEI E VALENTINA – ROTILIO S.N.C. – L’AQUILA – € 20.307,10

RICENTRO SRL – L’AQUILA – € 77.029,55

MONTESELVA SRLS – BARISCIANO – € 120.744,60

SPEAKEASY SNC UL1 – L’AQUILA – € 64.473,88

UVASPINA SRLS – PIZZOLI – € 111.726,03

AMBULATORIO VETERINARIO VESTA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI SRL – SANT’EUSANIO FORCONESE – € 53.969,80

BE VEGAN SAS – L’AQUILA – € 33.812,96

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OKKUPIAMOCI – L’AQUILA – € 61.036,81

DOCENTER SRLS – L’AQUILA – € 23.845,81

CLICAM SRLS – PIETRACAMELA – € 109.039,90

TERRA SRL UL 4 – L’AQUILA – € 41.177,36

MAFE EXPORT SRLS UNIPERSONALE – L’AQUILA – € 181.983,09

SMS SRL – L’AQUILA – € 40.158,10

AI SERVICE SRL – L’AQUILA – € 47.071,80

DIGITALSMILE SRL – PIETRACAMELA – € 54.569,61

DIVINO DI MARIA PAOLA CUSELLA & C. SAS – L’AQUILA – € 57.357,36

SEXY INSTICT DI FERNANDO PONZIANI SAS – TORNIMPARTE – € 12.269,17

ARTIGLI S.N.C. DI ALDO BAGLIONI ED ELEONORA DUFRUSINE – L’AQUILA – € 24.597,50

DE SANTIS NESTORE – POPOLI – € 29.396,94

RS INGEGNERIA SRL – L’AQUILA – € 27.595,08

IL PRIMO PAPAVERO DI LORENZO PAPOLA – L’AQUILA – € 34.981,79

MY TEMPORARY HOME SRLS – L’AQUILA – € 82.083,50

ANBRA SAS – L’AQUILA – € 58.224,94

MASKED FRAME PICTURES DI VICTOR RAUL PEREZ RAYA SAS – L’AQUILA – € 101.348,49

LISIANTHUS SRLS – POPOLI – € 81.602,00

F.LLI FRANCESCHINI S.R.L.S. – L’AQUILA – € 55.554,00

SPEAKEASY SNC UL2 – L’AQUILA – € 105.397,86

L’ANGOLO DI VINO DI PANONE GABRIELE & C. S.A.S. – BARISCIANO – € 18.510,78

LA CAJA DI PASQUALONE ANNAMARIA E C. SAS – L’AQUILA – € 68.817,61

ABIOSLAB SRLS – L’AQUILA – € 32.592,85

PLAY WELL SNC – L’AQUILA – € 37.152,02

GRUPPO ALESSANDRI SRL COSTRUZIONI GENERALI – SANT’EUSANIO FORCONESE – € 51.245,39

A.L.M. ’09 S.R.L. – ROCCA DI CAMBIO – € 74.141,47

TUDINI S.R.L.S. – MONTEREALE – € 42.331,71

RITM – S.R.L. – ROCCA DI MEZZO – € 38.103,48

E.M.I.S. C.E.D. S.R.L.S. – L’AQUILA – € 16.423,59

DELICIUS SRLS – L’AQUILA – € 22.807,96

FEELGOODDI SCIMIA DALILA E C SAS – L’AQUILA – € 29.266,09

AMBROSINI AUGUSTO – L’AQUILA – € 21.156,58

HD ART PROMOTION SRLS UNIPERSONALE – L’AQUILA – € 88.587,95

ESSERE&CO.DI GIULIA AMMANNITO E ALESSANDRA AMICARELLA SNC – L’AQUILA – € 128.858,80

FRATELLI MERCURII DI MERCURII JONNY E DANIELE SNC – COLLEDARA – € 124.520,00

BIVI S.R.L.S. – L’AQUILA – € 71.910,03

METROQUADRO S.N.C – CAGNANO AMITERNO – € 44.081,03

BERTONA LIQUORI SOC. COOP. – MONTEBELLO DI BERTONA – € 79.785,50

D.M.A. SRLS – L’AQUILA – € 53.721,50

ROOM SRLS – L’AQUILA – € 27.000,00

Fare Centro, Linea B: gli idonei non finanziabili.

Fare Centro, Linea B: idonei titolo III finanziabili.

Per quanto riguarda gli idonei titolo III finanziabili, contributi per 33.180,72 alla Confartigianato Imprese L’Aquila.

Fare Centro, Linea B: gli esclusi.

CLAUDIA FIGURELLI – SCOPPITO

ALETTA SERVIZI SRL – L’AQUILA

CANALE DI ROBERTO CANALE E C. S.A.S. – L’AQUILA

D’ANGELO MARCELLO – CASTEL DEL MONTE

M&G FOODS AND DRINKS DI SILVESTRI GIULIA – L’AQUILA

MAURIZIO FLORIS – L’AQUILA

CROCE PAOLO – PENNA SANT’ANDREA

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA MONICA MANIERI – MONTORIO AL VOMANO

DE SANTIS GIANNA – L’AQUILA

CRISTINA ALLEVA – TORRE DE’ PASSERI

LIBERATORE ROSANNA – POPOLI

AMICOSANTE STEFANO – L’AQUILA

OPERA & ARTE DI TOSONE SILVANA & C. SAS – L’AQUILA

CARDELLI MARGHERITA – POGGIO PICENZE

DI RUSSO TEAM SRLS – POPOLI

GRAN SASSO SERVICES-SOCIETA’ COOPERATIVA R.L. – PIETRACAMELA

ESSENZACASA DI PACINI PIERLUIGI – L’AQUILA

ALESSIA DONADEO – L’AQUILA

CER SERVICES SRL – L’AQUILA

NOTIFICASH S.R.L. – L’AQUILA

ANZUINI MONICA – L’AQUILA

AGENZIA UNIPOL/SAI DI PAOLO GLIUBICH – L’AQUILA

SWEET HOME DI COLANERI NICOLETTA – L’AQUILA

CASTELCAMPONESCHI DI FRANCESCO GIANNINI – PRATA D’ANSIDONIA

