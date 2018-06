Sorpresi con droga in auto, arrestati due giovani

Controlli dei Carabinieri della Stazione di Carsoli, due giovani del posto arrestati con l’accusa di spaccio di droga.

Nell’ambito di un servizio perlustrativo e precisamente durante un controllo alla circolazione stradale, lungo la via Tiburtina Valeria tra il Comune di Carsoli e quello di Oricola, i Carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente una coppia del luogo, D.T. classe 79 e V.A. cl. 88, entrambi con precedenti di polizia. Sono stati sorpresi con droga in auto.

I controlli e il ritrovamento della droga.

I due sono stati controllati a bordo dell’autovettura a loro in uso, e una volta sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 31 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi, occultati all’interno dell’abitacolo del veicolo. La successiva perquisizione estesa al loro domicilio ha permesso ai militari operanti di rivenire ulteriori 6 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale atto al confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto ed evidentemente utilizzato al fine di porre in essere un’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.