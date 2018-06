GSSI Agora, proiezione del film Il senso della bellezza – Arte e scienza al Cern. Il regista Valerio Jalongo: «Nell’oscurità e nell’invisibile gli scienziati si fanno guidare da un intuito, da un settimo senso, il senso della bellezza».

Gli scienziati del Cern e il loro spirito di esploratori, innamorati dell’avventura e del mistero, protagonisti del film Il senso della bellezza – Arte e scienza al Cern di Valerio Jalongo. Per il secondo appuntamento della rassegna GSSI Agora, il Gran Sasso Science Institute propone la visione del docufilm che ha girato tutto il mondo facendo rivivere al pubblico le sfide della scienza e dei protagonisti del mondo della ricerca. L’appuntamento è per martedì 5 giugno alle ore 17 presso l’Auditorium del GSSI in Via Michele Iacobucci, 2.

Il senso della bellezza, arte e scienza al Cern. Il film.

Il senso della bellezza – distribuito da Officine UBU – è il racconto di un esperimento senza precedenti che vede scienziati di tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli esseri umani, ovvero l’acceleratore di particelle LHC (Large Hadron Collider). Il regista la descrive così: «L’anello LHC è una macchina diversa da tutte le altre: non fabbrica cose, non fa parte di un ciclo di produzione. Per me è una macchina poetica, perché non è utile. Non serve a nulla, se non a cercare risposte». Il film documentario crea un parallelo tra arte e scienza: ricercatori del Cern da una parte e artisti contemporanei dall’altra ci guidano nella loro rincorsa della verità, tutti in ascolto di uno sfuggente sesto o settimo senso… la bellezza.

Nel dibattito interverranno Eugenio Coccia, Rettore del Gran Sasso Science Institute, Fernando Ferroni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Carlo Dionisi, fisico, INFN e Università Sapienza di Roma, Simone Gozzano, filosofo, Università degli Studi dell’Aquila, Valerio Jalongo, autore e regista del film.