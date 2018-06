De Amicis, 3° posto per Due amici speciali

La scuola primaria E. De Amicis vince anche a Torino al Concorso Letterario Diversamente Uguali. Terzo premio per il racconto Due amici speciali.

Si è svolta a Torino la cerimonia nazionale di premiazione degli elaborati (racconti e poesie) inviati dalle scuole italiane che avevano già partecipato alle selezioni comunali. Alla IIA della scuola primaria E. De Amicis, coordinata dall’insegnante Roberta Tofanacchio, già vincitrice del 1° premio nella manifestazione comunale che si è svolta a L’Aquila lo scorso mese di marzo, è stato conferito il 3° premio per il racconto Due amici speciali (cat. Bambini/ Sez. Racconti).

Diversamente uguali, la scelta della giuria.

Il Comitato di Giuria si è così espresso in merito al racconto vincitore: «Un lavoro curato nei dettagli con una struttura ben articolata. Si legge agevolmente per apprezzare importanti contenuti. Gli allegri disegni, sparsi qua e là nel corpo della narrazione, rendono il testo ancora più particolare e interessante. La diversità può esaltare delle doti straordinarie come il coraggio e la voglia di combattere contro inutili e ingiustificate barriere».