Scuola Torrione, primo premio in Terra Reale

La scuola primaria Torrione si aggiudica il primo premio con il progetto “ricicliAMOlaCARTA” in occasione della manifestazione Terra Reale 4.0

Esultanti i bambini della classe quinta della Scuola Primaria Torrione per il “primo premio menzione al merito” ricevuto a Montesilvano in occasione della manifestazione Terra Reale 4.0 #FuturaPescara #PNSD.

Orgogliosa la dirigente scolastica della direzione didattica Silvestro dell’Aquila Agata Nonnati. Parole di encomio per i piccoli studenti da parte della referente del progetto Eleonora Capannolo che considera questo riconoscimento un risultato importante che dimostra come un percorso scolastico ricco ed innovativo porta a risultati di qualità anche tenera età e che bisogna investire sul digitale a partire dai primissimi anni del percorso di formazione. Con il progetto “ricicliAMOlaCARTA” basato sulla gamification e sulla teoria del Fun, tramite un video autoprodotto, i bambini stessi presentano i prodotti personali: una applicazione per saperne di più sul riciclo della carta fruibile tramite link e QR, un videogioco a tema ed, infine, esempi di giochi realizzati con creatività tra i quali il “cartairlines” una “macchina” costruita con materiali di riciclo e RAEE (rifiuti di origine elettrica ed elettronica). Durante il percorso educativo e didattico i bambini hanno assunto un corretto atteggiamento verso la raccolta differenziata ed il riciclo, hanno lavorato con creatività approcciandosi adeguatamente alle tecnologie a supporto degli apprendimenti.