Riorganizzazione uffici, L’Aquila ci guadagna

Le precisazioni del direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera: «Polemica incomprensibile, non stiamo trasferendo un bel niente a Pescara».

Riorganizzazione degli uffici regionali, a seguito delle polemiche sollevate dai sindacati sulla presunta volontà della Regione di spostare alcuni centri decisionali da L’Aquila a Pescara, Il Capoluogo.it ha interpellato il direttore generale Vincenzo Rivera, che ha spiegato nel dettaglio l’ipotesi riorganizzativa degli uffici: «Non stiamo trasferendo un bel niente, c’è semplicemente un atto di riorganizzazione parziale che prevede una nuova formulazione per il Dipartimento dei Trasporti che dovrebbe diventare Infrastrutture e Trasporti e per il Dipartimento Opere pubbliche».

L’ipotesi di riorganizzazione uffici e polemiche: «L’Aquila ci guadagna».

«Questa polemica – ha spiegato il direttore Rivera ai microfoni del Capoluogo.it – è incomprensibile; in questo momento mi trovo al Dipartimento dei Trasporti che è integralmente a Pescara e che diventerà Dipartimento di Infrastrutture e Trasporti che avrà sede sia a L’Aquila che a Pescara e avrà al suo interno il trasferimento in termini di coordinamento di alcuni servizi che attualmente sono sotto il Dipartimento Opere pubbliche, che sta sia a L’Aquila che a Pescara. Quindi un Dipartimento oggi tutto pescarese diventa anche aquilano. Un dipartimento è rappresenato dalla somma dei servizi e dove ci sono questi servizi c’è la sede del Dipartimento». Anche a livello decisionale, il direttore Rivera spiega che nulla cambierà, proprio in virtù del fatto che «i Dipartimenti non hanno sede legale, ma sono dove sono i servizi; dirigenti e personale restano dove stanno».

Ulteriore riordino riguarda anche la Protezione civile: «Anche qui, viene tolta dal Dipartimento Opere pubbliche che ha la doppia sede, sia a L’Aquila che a Pescara, e viene creata una gestione indipendente che avrà sede solo a L’Aquila. Quale dovrebbe essere il danno per la città?».