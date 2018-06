Instabilità in graduale attenuazione ma non mancheranno temporali pomeridiani.

La situazione meteorologica attuale è ancora caratterizzata dall’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che mantengono attive condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali ma, a partire dalla giornata odierna, l’instabilità risulterà meno marcata rispetto ai giorni scorsi, anche se non mancheranno addensamenti sulle zone interne e sui rilievi con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, potranno estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. In serata e in nottata assisteremo ad una nuova graduale attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite che proseguiranno nella prima parte della giornata di sabato, anche se saranno possibili annuvolamenti (nubi alte e stratificate) provenienti dal Mediterraneo occidentale e addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi con possibili occasionali rovesci a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di domenica tuttavia non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, mentre, nei primi giorni della prossima settimana, sembra probabile un nuovo aumento dell’instabilità a causa dell’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. I fenomeni risulteranno meno frequenti rispetto alla giornata di ieri, tuttavia potranno estendersi occasionalmente anche verso le aree costiere, in particolar modo nel Chietino e, localmente, nel Teramano-Pescarese. In serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, con un miglioramento che proseguirà anche nella mattinata di sabato.

Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)