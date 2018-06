NBA Campione regionale under 14

Il Nuovo Basket Aquilano neo Campione Regionale Assoluto under 14 vola alle Finali Nazionali di Cagliari di fine giugno.

Arriva a L’Aquila un altro Titolo Assoluto Regionale giovanile, con i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano che ieri sera hanno vinto anche Gara 2 della Finale Abruzzese Under 14 laureandosi campioni di categoria per il 2018.

Una vittoria ottenuta contro il Gio Basket Ortona battuto ieri al PalaAngeli con il punteggio di 63-54, bissando il successo in terra ortonese, che porta in dote l’accesso diretto alla Finale Nazionale di Cagliari (dal 24 giugno al 1 luglio) nella quale gli aquilani rappresenteranno l’Abruzzo al cospetto delle migliori formazioni d’Italia, vincitrici dei rispettivi tornei regionali.

Per il team di Roberto e Paolo Nardecchia e per tutto lo staff tecnico-atletico-societario una soddisfazione che si aggiunge a quelle già conquistate in un’annata da ricordare per il movimento cestistico cittadino e per quello sportivo in generale.

Questi i neo campioni Regionali under 14 maschile 2018: Federico Mastropietro, Alessandro Baglioni, Matteo Prioli, Andrea Miconi, Tommaso Santomaggio, Tommaso Visioni, Francesco Tuccella, Alessandro Bologna, Luca Caldarelli ed Emanuele Canossi.

In settimana è arrivata anche la qualificazione della squadra Under 13 alle Final Four per il Titolo Regionale, che si giocheranno con data da destinarsi unitamente al Chieti, Roseto e Lanciano, mentre l’Under 12 parteciperà a metà giugno alla 25^ edizione del prestigioso Torneo Nazionale Leoncino Venezia.

In Serie C, in vista del sempre più difficile torneo che vedrà quest’anno anche la partecipazione di squadre marchigiane, dopo la conferma del coach Titti Stama e dello staff tecnico, atletico, fiosioterapico e medico, il club è al lavoro per la definizione del roster, con importanti trattative in via di definizione per l’inserimento di pedine di alto livello da affiancare ai tantissimi giovani del florido vivaio che come sempre costituiranno l’ossatura della formazione.