Humangest, mille posti di lavoro in Italia

Il lavoro non va in vacanza: addetti sala, camerieri, cuochi, bagnini per piscine e stabilimenti ma anche magazzinieri, operai metalmeccanici,carrellisti.

Sono queste alcune delle numerose figure che Humangest, realtà affermata nell’ambito del recruitment, nella formazione e nella gestione delle risorse umane, assumerà nelle prossime settimane per conto di aziende clienti.

Sono complessivamente 1.121 le posizioni aperte per la stagione estiva, senza escludere la possibilità di prolungare il rapporto di lavoro oltre il periodo richiesto. Fra queste,molte opportunità aperte riguardano il territorio abruzzese.

La richiesta di profili durante l’estate è alta e variegata; si tratta, infatti, di periodi in cui si deve far fronte a elevati picchi nel turismo e nei servizi ad esso correlati, nonché alla sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi, senza dimenticare la necessità, per le aziende, di individuare profili più ricercati e difficilmente reperibili direttamente dalle stesse.

I profili per alberghi e ristorazione come bagnini, chef e aiuto cuoco, camerieri e addetti sala, barman, receptionist, sono fra i più ricercati. Non solo, però, visto che in ambitocleaning e hotellerie sono molto richiesti addetti alle pulizie civili, industriali, facchini, banconisti, addetti carico e scarico bagagli.

In Abruzzo, in particolare, si ricercano 15 cuochi e aiuto cuochi, 15 addetti alle pulizie ma anche figure non propriamente legate alla stagionalità come 10 operai metalmeccanici, 10 addetti contabilità e, ancora, 15 operai edili.

Dalle altre regioni, le richieste più significative riguardano profili come gli addetti al confezionamento: in Emilia Romagna si ricercano ben 100 risorse.

Numeri importanti anche per i magazzinieri, con ben 150 posizioni aperte in Veneto, oltre che in regioni come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte. In ambito manifatturiero, inoltre, elettricisti, operai edili, manutentori, operai metalmeccanici, fresatori, saldatori, meccanici sono ricercati, oltre che in Abruzzo, nel Lazio, in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto.

In ambito logistico, nelle Marche e in Emilia Romagna, si ricercano autisti con patente C-E, CQC. In ambito sanitario, possibilità di lavoro per 30 Operatori Socio Sanitari in Piemonte mentre, nel settore telecomunicazioni, i profili più ricercati sono quelli degli addetti call center inbound e customer care.

“Anche quest’anno Humangest offre possibilità d’impiego a numerose persone, desiderose di posizionarsi o riposizionarsi nel mondo del lavoro – ha dichiarato Gianluca Zelli, Direttore Generale SGB Humangest Holding – I candidati rappresentano il motore della nostra azienda e lavoriamo per loro affinché, vista l’alta richiesta di profili durante la stagione estiva, possano trovare impiego e cogliere l’occasione per mettersi in mostra, in prospettiva di un percorso professionale ricco di soddisfazioni”.

Per consultare gli annunci è possibile visitare il sito http://www.humangest.it/.

Per candidarsi è necessario effettuare la registrazione al sito o, in alternativa, recarsi presso una delle 42 filiali sul territorio nazionale; l’elenco è consultabile al seguente indirizzohttp://cercalavoro.humangest.it/index.php/filiali-sedi.