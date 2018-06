Governo Conte, giurano i ministri ‘gialloverdi’

Parte ufficilamente la XVIII legislatura, targata Lega-M5S. Oggi alle 16 il giuramento dei 18 ministri, tra cui 5 donne.

Con lo spostamento di Paolo Savona dall’Economia agli Affari europei si è sbloccato lo stallo per la formazione del governo “gialloverde”, guidato dall’avvocato Giuseppe Conte. I ministri saranno 18, tra cui 5 donne. Nove sono i ministri in quota M5S, sei in quota Lega e tre tecnici. Con l’avvio della legislatura e la costituzione della Giunta per le elezioni, dopo i normali tempi tecnici, dovrebbe scattare anche la contestazione di incompatibilità per Luciano D’Alfonso, che sceglierà lo scranno a Palazzo Madama.

Governo Conte, la lista dei ministri.

Secondo la proposta del premier incaricato Giuseppe Conte, che ha avuto il via libera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministri della XVIII legislatura saranno i seguenti:

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri.

Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Intero.

Ministri senza portafoglio:

Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti col Parlamento e la Democrazia diretta.

Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione.

Erika Stefani, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Barbara Lezzi, ministro per il Sud.

Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e le Disabilità.

Paolo Savona, ministro per gli Affari europei.

Ministri con portafoglio:

Enzo Mavero Milanesi, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia.

Elisabetta Trenta, ministro della Difesa.

Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze.

Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali.

Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Giulia Grillo, ministro della Salute.

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri.

