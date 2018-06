AMA L’Aquila, scatta lo sciopero

Sciopero del trasporto pubblico locale della città dell’Aquila in relazione alla fusione tra AMA Spa e l’azienda regionale TUA Spa.

In relazione al percorso di fusione della Municipalizzata AMA Spa nella azienda Regionale TUA Spa, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl proclamano una giornata di mobilitazione per il trasporto pubblico locale Città dell’Aquila che si concretizzerà in uno sciopero di 4 ore per il giorno Giovedì 14 Giugno 2018. La proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranvieri dell’azienda AMA Spa nel rispetto delle modalità previste dagli accordi attuativi e dalle provvisorie regolamentazioni di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000.

Le modalità attuative dello sciopero saranno le seguenti:

Personale Viaggiante dalle ore 17:00 alle ore 21:10

Personale a Terra, ultime 4 ore della prestazione lavorativa.

Per consultazione del comunicato segue Dichiarazione Sciopero AMA Spa L’Aquila