UTILI

Agenzia Entrate, Apertura straordinaria uffici

Per tutto il mese di giugno in Abruzzo gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate resteranno aperti al pubblico ogni lunedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per fornire assistenza aggiuntiva, dedicata esclusivamente alla dichiarazione precompilata.