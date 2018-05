Francesco Tricarico, live intimo a L’Aquila

Il cantautore milanese Francesco Tricarico torna all’Aquila per replicare il bellissimo concerto tenuto ad ottobre nel locale Fratelli-Il Bacaro e chiudere così la stagione del format musicale del mercoledì del FRATELLI LIVE.

Torna con un nuovo concerto acustico: un live intimo e minimale, in cui sul palco ci sarà solo un pianoforte e una voce. Tricarico è ormai un artista capace di abbracciare con la sua voce e il suo saper scrivere un pubblico senza età e infatti torna con il suo ultimo tour sui palchi italiani sapendo di avere davanti a sé gente da far cantare. Famosi i ritornelli di alcuni tra i suoi pezzi storici come Io sono Francesco (con cui conquistò un terzo posto a Sanremo) e Vita tranquilla. Nello spettacolo che porterà all’Aquila sabato prossimo insieme al pianista Michele Fazio, Tricarico rielaborerà i suoi brani in forme nuove, sempre originali e provocatorie, ma vissute e garbate, tanto che anche a chi ha già avuto modo di ascoltarlo sembrerà di assistere ad uno spettacolo totalmente diverso. Loro la chiamano improvvisazione!

Appuntamento sabato prossimo 2 giugno alle 22:15 presso il locale Fratelli-Il Bacaro in via Roio 21 a L’Aquila.