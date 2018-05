Ciclista muore dopo scontro con una mucca

É morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila il 54enne che la settimana scorsa aveva avuto un incidente in bicicletta, scontrandosi con una mucca.

Era arrivato in ospedale giovedì scorso in gravi condizioni Cesidio Innocenzi, 54enne di Avezzano, dopo un incidente mentre percorreva in bici la strada tra Calstellafiume e Capistrello. Come spiega il quotidiano Il Centro, era stato lui stesso a raccontare la strana dinamica dell’incidente: mentre percorreva in bici il tratto di strada si era scontrato con una mucca che vagava sulla strada. Dell’animale, però, non è stata trovata traccia, probabilmente si è allontanato dopo lo scontro. Difficile quindi rintracciare il proproetario.

Ciclista morto, la Procura apre un’inchiesta.

A seguito della morte dell’uomo, la Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l‘autopsia, dopo la quale sarà concesso il nulla osta per i funerali. Intanto ad Avezzano, dove l’uomo era molto conosciuto, è grande il cordoglio per la scomparsa del 54enne che lascia la moglie Wilma e i bimbi bielorussi che la coppia generosamente ospitava nel periodo estivo attraverso l’associazione Puer.