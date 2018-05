Aggredito in pieno giorno da 2 uomini

Aggredito in pieno giorno da due uomini.

Questo è quanto accaduto a un 37enne aquilano che tre giorni fa si trovava intorno alle 15 davanti al ristorante Ali Baba Doner Kebab, su viale Corrado IV.

L’uomo è entrato nel locale per acquistare una bibita in lattina e poi è uscito per aspettare che un familiare passasse a riprenderlo con la macchina.

Quando è uscito gli si sono avvicinati due uomini mai visti prima.

I due, con un accento straniero, gli hanno intimato di allontanarsi, senza un motivo.

Alle richieste di spiegazioni del 37enne, il più robusto dei due ha reagito colpendolo con un violento schiaffo mentre l’altro lo spingeva per allontanarlo.

Di fronte al rifiuto da parte dell’uomo di allontanarsi, gli aggressori hanno inferto nuovamente schiaffi e calci all’aquilano.

L’uomo a questo punto è scappato, rifugiandosi presso il supermercato Carrefour in via Vicentini e da lì ha chiamato i soccorsi.

Il 37enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso dove gli sono stati prescritti 10 giorni di prognosi; in seguito si è recato al Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila per denunciare l’accaduto.

«Sono scioccato da quanto è successo – ha dichiarato la vittima al Capoluogo -. Quello che mi ha ferito maggiormente è aver realizzato che in questa città non si è più liberi neanche di circolare, o di comprare una Coca-cola, o di aspettare in un posto qualsiasi che qualcuno lo vada a prendere. Sono spaventato e amareggiato.»

L’uomo ha il volto con un’evidente tumefazione in corrispondenza dell’occhio destro. Si tocca il viso mentre continua a parlare.

«E se al mio posto ci fosse stata una mamma con un bambino, un anziano o una persona più vulnerabile? Quando sono scappato i due sono entrati nel locale del Kebab e ridevano. Possibile che nessuno abbia visto?»

[A.P]