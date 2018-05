Ultimo appuntamento per il progetto Scuola in Movimento con l’ippoterapia che ha coinvolto gli alunni diversamente abili della Mazzini Patini.

Con un’ultima passeggiata a cavallo si è concluso il progetto “Scuola in movimento”, che ha coinvolto gli alunni diversamente abili dell’Istituto Mazzini Patini. I ragazzi hanno partecipato durante l’anno scolastico a 10 lezioni di ippoterapia ed altrettante di attività motoria in piscina, grazie al sostegno dell’associazione “Coppito Cuore Anima” e del dottor Paolo D’Ermenegildo. A coordinare il progetto, insieme al team degli insegnanti di sostegno della scuola, è stato il professore Augusto Scarsella.

La riabilitazione equestre si è svolta a Preturo, nella “Scuderia Amiternum Country” di Andrea e Tamara D’Alessandro, mentre le attività in acqua sono state ospitate dal centro sportivo “Il quadrifoglio” di Scoppito.

L’ippoterapia è l’insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute di una persona: le lezioni sono state affidate alla dottoressa Alexandra Giakoumi, specializzata in riabilitazione equestre. Al progetto, che ha come obiettivi l’inclusione degli alunni diversamente abili e il miglioramento della loro autonomia personale, ha partecipato anche l’istituto comprensivo Gianni Rodari.