Partecipate, le nomine dopo il consuntivo

Questa mattina Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio consuntivo, nei giorni successivi le nomine dei presidenti delle partecipate.

Tempi stretti per la nomina dei presidenti delle sei municipalizzate del Comune dell’Aquila (Centro per Anziani ex Onpi, il Centro Turistico del Gran Sasso, l’Azienda per la Mobilità Ama, il servizio di elaborazione dati Sed, l’azienda farmaceutica municipalizzata Afm e l’Asm, l’azienda servizi municipalizzati, che si occupa dell’immondizia). Ambienti comunali avevano parlato dello scorso weekend come termine per la scelta affidata al sindaco Pierluigi Biondi, ma gli impegni per l’approvazione del consuntivo hanno fatto slittare le nomine agli inizi di giugno.

Approvazione del bilancio, nei giorni successivi le nomine per le partecipate.

Il Consiglio comunale aquilano è impegnato nella discussione sulle proposte deliberative riguardanti, rispettivamente, i Conti degli agenti contabili, l’inventario e il conto consegnatario dei beni di proprietà comunale, nonché l’inventario degli stessi, in relazione all’esercizio finanziario 2017. All’esame del Consiglio anche gli atti deliberativi contenenti lo schema di rendiconto della gestione dell’istituzione Centro servizi anziani (Csa), ente strumentale del Comune dell’Aquila, e il Rendiconto della gestione dell’ente, relativo all’esercizio finanziario 2017, che ricomprende il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e i relativi allegati.

Il nodo delle partecipate, nomine agli inizi di giugno.

Chiuso il delicato capitolo del bilancio, in discussione dopo qualche polemica relativa alla tempistica, il sindaco Pierluigi Biondi provvederà alla nomina dei presidenti delle partecipate; ormai dovrebbe essere questione di pochi giorni. Fonti comunali parlano di nomine da ufficializzare agli inizi di giugno, tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.