Open day INFN, 1° premio alla Dante Alighieri

Concorso “Anch’io scienziato”: primo premio agli studenti della sede di Paganica della scuola media Dante Alighieri.

Soddisfazione per gli alunni della sede di Paganica della Scuola Media “D. Alighieri” dell’ Aquila: il progetto, presentato dagli allievi delle classi seconde e terze del corso di pianoforte, preparato sotto la guida dell’insegnante Iolanda Masciovecchio, è risultato primo classificato tra i progetti presentati da tutte le scuole medie partecipanti al concorso promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il giorno 27 maggio, in occasione dell’Open Day dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, nell’ambito di una interessante giornata tra scienza e gioco, si è svolta la premiazione dei progetti in concorso.

Il lavoro dei giovani pianisti, dal titolo “Dalla vibrazione dei corpi alle vibrazioni dell’anima”, ha affrontato lo studio di aspetti di acustica, attraverso la riproduzione di esperimenti di Pitagora e Chladni sulla vibrazione dei corpi sonori.

«La partecipazione al concorso ‘Anch’io scienziato’- dice la Prof.ssa Masciovecchio- ha fornito agli studenti del nostro corso, lo spunto per studiare il suono da un punto di vista diverso, e li ha arricchiti di una nuova consapevolezza, estremamente utile per esprimere le emozioni che la musica suscita nell’anima.»

Un successo, dunque, per gli alunni dei corsi di Strumento Musicale della sede di Paganica, che si aggiunge a quelli riportati dall’Orchestra e dal Coro al Concorso “Anxanum Music Awards” 2018, dove nell’aprile scorso si sono classificati rispettivamente al 2° e al 3° posto.

Con queste ed altre attività sul territorio la realtà musicale della scuola media di Paganica dà prova di essere ormai un’importante entità formativa e sociale, preziosa non solo per i ragazzi ma per il comprensorio tutto.