Olimpiadi della Topografia, L’Aquila in evidenza

Istituti per Geometri a confronto a Sulmona per le Olimpiadi della Topografia, premiati due studenti aquilani. Al Morandi di Sulmona il primo posto della graduatoria di istituto.

Si sono svolte a Sulmona le Olimpiadi della Topografia, ideate dal professor Iannucci e giunte alla terza edizione. Le prime due si sono svolte a livello provinciale, quest’anno a livello regionale. Primo nella graduatoria d’Istituto il Morandi di Sulmona, in evidenza due studenti del Colecchi di L’Aquila, arrivati al secondo e terzo posto nelle gare individuali.

Olimpiadi di Topografia, premiati Eduardo Enrique Belloso e Roberta D’Onofrio.

L’edizione di quest’anno delle Olimpiadi della Topografia hanno registrato la premiazione di due studenti dell’Istituto per Geometri Colecchi di L’Aquila: si tratta di Eduardo Enrique Belloso e Roberta D’Onofrio, giunti rispettivamente secondo e terza.

Le premiazioni hanno visto la partecipazione, tra gli altri, del prof. Pigato, docente di Topografia a Rovigo e autore di svariati ed importantissimi libri della materia. Obiettivo per l’anno prossimo è quello di allargare la partecipazione agli istituti del centro Italia, oltre i confini regionali. «Un ringraziamento particolare – sottolineano i partecipanti – al prof. Tirabassi dell’ITG Morandi di Sulmona per l’ottima organizzazione e per la meritata vittoria a livello d’Istituto».

Un ringraziamento speciale alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Da Vinci-Colecchi prof.ssa Elisabetta Di Stefano e ai professori Giuliano Bignotti, Roberto Liberatore e Fabrizio Melchiorre.