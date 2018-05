Montereale, torna Simply con un nuovo look

Torna con una nuova veste il supermercato Simply di Montereale. In questi giorni fervono i preparativi in via dei Cappuccini. “E’ un segnale positivo per il paese in questi anni difficili”.

Montereale, il paese che fa i conti con gli strascichi di nove anni di terremoti non si perde d’animo. L’apertura annunciata al Capoluogo del supermercato Simply ne è un esempio. Giovedì 31 maggio alle ore 10 una festa per il ritorno del supermercato del paese.

“Il punto vendita è stato ristruturato e rinnovato” – spiega Stefania Graziani, dipendente e responsabile del negozio di Giancarlo Colangeli.

“Siamo stati sempre aperti anche con i terremoti, da quello di L’Aquila nel 2009 a quello del gennaio 2017 che ci ha colpiti da vicino. Era un contunuo raccogliere roba caduta a terra dagli scaffali”.

Dopo il terremoto del 2009, vissuto da Montereale in modo marginale, con quello di Amatrice e Norcia e con gli epicentri locali il paese si è svuotato: “C’è stato un vero e proprio esodo da parte dei residenti, ma anche un non ritorno da parte dei romani che avevano qui la seconda casa, vuoi per paura vuoi per inagibilità ma il flusso dei turisti si è dimezzato”.

La storia di Simply è legata a quella dei negozi fratelli di Amatrice e Leonessa, è la stessa società a gestirli.

Simply Amatrice dopo la scossa di agosto 2016Simply Amatrice ricostruito(2017)

Ricorderete le immagini del supermercato di Amatrice buttato a terra dal terremoto e quello ricostruito nel nuovo centro commerciale che ha raccoglie tutte le attività del comune reatino. [Le due facce di Amatrice, un anno dopo]

“I colleghi di amatrice ci stanno aiutando in questi giorni di preparativi e allestimento. Ci siamo sempre dati una mano per far trovare il massimo del servizio alla popolazione che resta”.

Il Capoluogo fa un grande in bocca al lupo a Emanuela, Tiziana, Amedeo, Alessandra, Anna, Alessandro e Stefania, i dipendenti di Simply a Montereale.