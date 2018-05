Automobilisti bloccati in fila per i lavori su via Antica Arischia. Traffico in tilt nelle ore di punta.

Due chilometri di strada interessati da lavori di sistemazione del manto stradale stanno mandando in tilt il traffico locale, soprattutto nelle ore di punta. La posizione strategica della zona di San Francesco non aiuta a limitare i disagi degli automobilisti.

Come già registrato nella giornata di ieri, anche questa mattina gli automobilisti si sono ritrovati imbottigliati nel traffico nella zona San Francesco, per via dei lavori che stanno interessando via Antica Arischia per due chilometri. I momenti più critici, naturalmente, si registrano nelle prime ore della mattinata e nel pomeriggio. È consigliabile utilizzare percorsi alternativi, soprattutto nelle ore di punta.