Case popolari inagibili, parte la demolizione

San Gregorio, affidati lavori per abbattimento blocco inagibile delle case popolari. Biondi «Primo passo per riqualificazione dell’intera area».

Sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese composta dalle ditte Todima srl e Panone srl i lavori per la demolizione delle case popolari di San Gregorio. In questi giorni sono in fase di ultimazione le opere di predisposizione del cantiere che partirà entro la prossima settimana. Lo comunicano gli uffici comunale.

Demolizione blocco inagibile, Biondi: «È nostra intenzione riqualificare l’area».

«Verrà demolito il blocco di alloggi che risulta inagibile, quindi con esito E, dal terremoto del 2009 – spiega il sindaco Pierluigi Biondi, che detiene anche la delega alla Ricostruzione – l’intenzione di questa amministrazione è di riqualificare l’intera area. La demolizione di questo primo blocco segna l’avvio un processo più ampio per cui abbiamo intenzione di ricorrere ad un concorso di idee per la progettazione in grado di dotare la frazione di San Gregorio di un quartiere moderno, con maggiori servizi, più funzionale, più fruibile e magari esteticamente accattivante».