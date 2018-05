Asili nido L’Aquila, aperte le iscrizioni

Sono on line sul sito del Comune l’avviso e il modello per la domanda di ammissione e di conferma agli asili nido per l’anno pedagogico 2018/2019

Il Settore Politiche sociali rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla frequenza negli asili nido comunali e in quelli privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il Comune dell’Aquila, per gli eventuali posti che si renderanno disponibili relativamente all’anno pedagogico 2018/2019.

Le domande di iscrizione devono essere formulate esclusivamente sugli appositi moduli reperibili, insieme con l’avviso, presso lo Sportello Unificato della sede comunale di via Roma 207/A, oppure sul sito internet del Comune www.comune.laquila.it , nella sezione “Concorsi, gare e avvisi” dell’area “Amministrazione” (indirizzo http://www.comune.laquila.gov.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1589&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1) .

Le domande possono essere presentate a mano o a mezzo raccomandata, con le modalità indicate nell’avviso.

La scadenza della presentazione delle richieste è fissata al 18 giugno.