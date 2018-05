Giornata ancora caratterizzata dall’instabilità con annuvolamenti e possibilità di temporali.

La situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata da condizioni di instabilità che hanno interessato anche la nostra regione con rovesci e manifestazioni temporalesche avvenuti nella serata di ieri e nel corso della nottata. Nelle prossime ore non cambierà di molto la situazione, la nostra penisola risulta ancora interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile che favorirà annuvolamenti anche al mattino, con possibilità di precipitazioni, mentre dopo una temporanea attenuazione della nuvolosità in mattinata, nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, dove non si escludono manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, specie nel tardo pomeriggio-sera. Nella mattinata di giovedì assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite su tutto il territorio regionale, mentre nel pomeriggio tornerà a manifestarsi l’instabilità, a partire dalle zone interne e montuose, con formazioni temporalesche in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Una lieve attenuazione dell’instabilità sembra probabile a partire da venerdì e nel fine settimana, tuttavia anche gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una certa persistenza dell’instabilità nei giorni successivi e non escludono un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nei primi giorni della prossima settimana: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni al mattino, specie sul settore orientale e costiero, mentre fenomeni temporaleschi in sviluppo sul vicino Lazio potranno estendersi verso la Marsica nelle prossime ore. Nel corso della mattinata assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità, tuttavia nel pomeriggio-sera assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, specie tra il pomeriggio e la tarda serata. Una graduale attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso della mattinata di giovedì, mentre dal pomeriggio torneranno a manifestarsi episodi di instabilità, ad iniziare dalle zone interne e montuose.

Temperature: Generalmente stazionarie ma al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose. Non si escludono colpi di vento durante i possibili temporali.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)