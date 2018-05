Affidati lavori sulle strade Regionali e Provinciali per 275.121,56 euro.

Con l’approvazione del bilancio e il successivo decreto Presidenziale del 24 Aprile 2018, con l’assegnazione delle somme al settore viabilità, si sono potuti programmare e realizzare, su richiesta urgente del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, una serie di interventi che prevedono, fino ad oggi, l’impiego di risorse pari ad € 275.121,56.

Come dichiarato nei giorni scorsi, il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso si è impegnato a favorire, nel minor tempo possibile e con la collaborazione dei consiglieri delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore, Mauro Tirabassi e la struttura della viabilità, eccezionali misure per la manutenzione e rifacimento del manto stradale sulle arterie Regionali e Provinciali di competenza dell’ente, lavori che consentiranno di poter fruire delle carrabili in totale sicurezza, garantendo ai cittadini e turisti un elevato grado di tutela e salvaguardia.

L’attività in affidamento consentirà, tra l’altro la rimozione, su alcune arterie, del vincolo di divieto alla circolazione di cicli e motocicli oggetto di ordinanza dirigenziale.

Queste le tratte interessate dagli affidamenti o oggetto di interventi già realizzati per lavori urgenti di sistemazione e riparazione della pavimentazione stradale:

– strade regionali e provinciali del comprensorio Carseolano e Piani Palentini, per un importo pari a € 37.855,64;

– strade regionali e provinciali del comprensorio Altopiano delle Rocche e Valle Roveto per un importo pari a € 39.358,63;

– strade provinciali ricadenti nel PNALM (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise) per un importo pari a € 40.024,87;

– piani viabili, in tratti saltuari, della S.P. 12 “Frentana” per una somma complessiva pari a € 39.210,68;

– SR 5bis “Vestina-Sarentina” per una spesa complessiva pari a € 39.964,20;

– S.R. 83 “Marsicana” tra i comuni di Alfedena e Villetta Barrea per una somma complessiva pari a € 40.754,55.

– S.P. 20 “Marruviana” in tratti alterni tra il km. 11+500 ed il km. 17+000per una somma complessiva pari a € 37.952,99;

Il Presidente Angelo Caruso, come ha ribadito in tante occasioni pone, quale obiettivo principale, la necessità di garantire l’incolumità delle persone che percorrono queste strade, anche a costo di critiche e disagi, ma dovere e fine è anche risolvere i problemi che si protraggono da troppi anni, in modo deciso, veloce e definitivo.

Naturalmente gli affidamenti con i relativi interventi continueranno nei prossimi giorni e sono previsti per tutte le aree della provincia.

Ricordiamo che sono stati stanziati oltre 580.000 euro per queste attività urgenti e oltre 18 milioni di euro per la sistemazione definitiva di tutta la rete viaria provinciale.

Il Presidente si dichiara soddisfatto per quanto fatto fino a questo momento e ringrazia ancora i consiglieri delegati, Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi, che con l’intera amministrazione hanno contribuito, con impegno e dedizione quotidiani, alla celere soluzione di questa complessa problematica.