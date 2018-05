Disagi sulle strade della Valle dell’Aterno per una violenta grandinata che ha colpito la zona di San Demetrio.

Dopo le bombe d’acqua dei giorni scorsi, anche oggi circolazione stradale rallentata a causa di una violenta grandinata che si è abbattuto pochi minuti fa,questa volta nella zona di San Demetrio, nella Valle dell’Aterno. La grandine, di grandi dimensioni, ha impedito la normale circolazione stradale per diversi mezzi costretti a fermarsi, a causa della scarsa visibilità e delle strade allagate. Si consiglia la massima prudenza, anche per evitare danni alle vetture. In particolare, problemi sulla ss261, per flussi d’acqua e terra provenienti dalle stradine sterrate laterali. La perturbazione è circoscritta, ma molto violenta, e si sposta rapidamente.