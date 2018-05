Un nuovo defibrillatore alla Fontana Luminosa

Grazie all’Associazione Azimut un nuovo defibrillatore pubblico sarà inaugurato alla Fontana Luminosa.

Si tratta del primo defibrillatore automatico esterno (DAE) accessibile a tutta la cittadinanza in caso di necessità.

Un segno tangibile della campagna di sensibilizzazione cittadina “IO C’ENTRO: L’Aquila Città Cardioprotetta”, portata avanti dai ragazzi dell’Associazione che hanno lavorato con determinazione e costanza per raggiungere un risultato importante per la tutta la comunità. Risultato che non sarebbe stato possibile senza il sostanziale contributo di imprese, attività commerciali, enti e cittadini privati che hanno creduto nell’iniziativa e riponendo fiducia nel progetto.

Nell’ambito della campagna, inoltre, l’attività di formazione dei cittadini alla rianimazione cardio polmonare ed all’uso del defibrillatore ha avuto un grandissimo successo: grazie al contributo del 118 locale sono ad oggi più di 150 gli operatori laici formati tra studenti, commercianti, liberi professionisti e volontari che hanno responsabilmente scelto di mettersi in gioco ed apprendere tutte le manovre necessarie a salvare una vita.

L’inaugurazione avverrà domenica 3 giugno alle ore 18:30, presso il palazzo dell’Hotel Castello in Piazza Battaglione Alpini.

Le successive attività dell’Associazione inerenti alla campagna saranno rese note attraverso i canali di informazione.