Ricostruzione, pubblicato 31esimo elenco.

Biondi: “In aumento pareri e contributi rilasciati”.

Ammonta a oltre 44 milioni di euro l’importo dei contributi per la ricostruzione privata rilasciati con il trentunesimo elenco pubblicato sul sito del Comune dell’Aquila.

Lo annuncia il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che detiene anche la delega alla Ricostruzione privata.

Gli interventi ammessi al buono contributo riguardano il centro storico, dove si segnalano un intervento da oltre 8 milioni su via Pretatti e un altro da 4 milioni nei pressi di via Sallustio, e le frazioni come Bazzano, Onna, San Gregorio, Roio, Arischia e Paganica.

«Si iniziano a vedere i primi effetti delle semplificazioni giunte con i decreti Usra 10 e 11 grazie ai quali sono stati emessi, rispettivamente, 38 pareri per 16,3 milioni e 11 pareri per 7,1 milioni. Si tratta di provvedimenti per cui il sottoscritto si è speso in prima persona e che hanno contribuito a dare uno slancio ai processi di ricostruzione che nei prossimi mesi daranno ulteriori risultati. – spiega il primo cittadino – Dal primo gennaio ad oggi sono stati istruiti mediamente pareri per complessivi 51,5 milioni mensili (di cui concessi 33,7) a fronte dei 47,9 del primo semestre dello scorso anno (di cui 24,2 concessi) e dei 46 del secondo semestre 2017 (di cui concessi 25,7). Un aumento che si attesta intorno al 37 per cento che testimonia il cambio di passo rispetto al passato e che deve essere lo stimolo per migliorare ulteriormente.»

L’elenco completo è consultabile al link del sito istituzionale del Comune.