Torna l’instabilità nel pomeriggio-sera e nel corso della nottata, anche in Abruzzo.

La penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata di ieri, hanno favorito annuvolamenti diffusi e frequenti manifestazioni temporalesche sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, con fenomeni che hanno raggiunto anche le zone pedemontane e collinari di Marche e Abruzzo. Non cambierà di molto la situazione meteorologica, masse d’aria umida continueranno a raggiungere le nostre regioni peninsulari, favorendo nuovi fenomeni di instabilità anche sulla nostra regione, in particolar modo nel pomeriggio-sera e nel corso della nottata con elevata probabilità di temporali che, dalle zone montuose, nel pomeriggio-sera tenderanno ad estendersi verso le zone pedecollinari, interessando occasionalmente le aree costiere, anche in tarda serata-nottata e, localmente, nelle prime ore della mattinata di mercoledì. Instabilità che tornerà a riproporsi anche nella giornata di mercoledì con elevata probabilità di nuove formazioni temporalesche pomeridiane, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale ma in attenuazione in serata e in nottata. Una graduale attenuazione dell’instabilità sembra probabile a partire da venerdì, tuttavia si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite al mattino, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, specie dal pomeriggio, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari, dove potranno risultare localmente di moderata intensità; non si escludono fenomeni in sconfinamento verso le aree costiere entro il tardo pomeriggio-sera, tuttavia l’instabilità continuerà a manifestarsi anche durante le ore serali e notturne con nuovi possibili addensamenti, localmente associati a precipitazioni, anche a carattere temporalesco, ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore orientale. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso della mattinata di mercoledì, tuttavia nel pomeriggio tornerà a manifestarsi l’instabilità a partire dal settore occidentale e dalle zone montuose con probabili formazioni temporalesche in estensione verso il settore orientale.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera con occasionali rinforzi; deboli dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose. Possibili colpi di vento durante in possibili temporali.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)