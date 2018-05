Dopo la segnalazione del Capoluogo, la situazione odierna è decisamente diversa.

I cassonetti sono stati svuotati completamente e l’area è stata ripulita e sgomberata da materassi, resti di varia mobilia e residui di ogni tipo.

Soddisfatti i residenti per il tempestivo intervento, segnale forte anche come deterrente per le future incursioni notturne di chi ha sempre usato quest’area come una discarica a cielo aperto.