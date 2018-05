Liquami maleodoranti in via Diaz, nei pressi della Villa comunale, i residenti denunciano una situazione insostenibile.

È giunta alla rubrica #dilloalcapoluogo la segnalazione per uno sversamento liquami proveniente da una fogna in via Diaz. La segnalazione è giunta nel pomeriggio di ieri e la redazione si è subito attivata per segnalare la situazione agli uffici competenti. Questa mattina la situazione sembrava essere tornata alla normalità, ma già nel pomeriggio è ricominciato lo sversamento.

Liquami maleodoranti, i residenti: «Situazione che va avanti da settimane».

Sarebbero diverse settimane lo sversamento liquami in via Diaz prosegue, secondo quanto segnalato dai residenti a #dilloalcapoluogo. In determinati momenti della giornata, soprattutto nelle ore più calde, la situazione è diventata insostenibile per via dei cattivi odori.

