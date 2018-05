Guardie mediche, richieste le indennità di rischio percepite negli anni passati.

I medici si mobilitano.

Con il provvedimento n.398 del 18 luglio 2017 la giunta regionale d’Abruzzo ha sospeso le indennità legate al rischio lavorativo per i medici che prestano servizio di guardia medica.

La Regione Abruzzo ha inoltre dato mandato alle ASL di provvedere al recupero delle somme percepite dai medici a tale titolo negli anni precedenti.

A tale proposito si riporta la dichiarazione del dottor Luigi Cricchi, assistito in giudizio dall avvocato Alessandra Lopardi del foro dell’Aquila.

«Mi è pervenuta richiesta da parte della ASL per la restituzione di 21.000 euro – afferma Luigi Cricchi – : intendo oppormi a questa ingiustizia e far valere i miei diritti in ogni sede legale competente.»

«Le guardie mediche svolgono un servizio di fondamentale importanza per il territorio e i rischi connessi a questa attività svolta in solitudine e in orari anche notturni su territori di difficile gestione sono molteplici.»